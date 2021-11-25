الزوراء يعود للوصافة بعد فوز مستحق على الكرخ في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ عاد فريق نادي الزوراء إلى وصافة الدوري الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، بعد فوزه على فريق نادي الكرخ بهدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز.

وسجل الزوراء هدفه الأول في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول عن طريق المحترف لهواري طويل، وفي الشوط الثاني باغت الكرخ فريق الزوراء بتسجيله هدف التعديل عن طريق الكابتن عماد محسن في الدقيقة 52، وعاد الزوراء ليتقدم ويسجل الهدف الثاني عن طريق رأسية المدافع عباس قاسم في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وبفوز الزوراء يكون قد استرد مركز الوصيف في ترتيب الدوري الممتاز بعد ان استفاد من خسارة فريق القوة الجوية اليوم امام الطلبة، بعد ان رفع رصيده للنقطة 25، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر.