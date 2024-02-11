الزوراء يعلن غياب 3 من نجومه عن ديربي الشرطة ويؤكد عودة "العاني"

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الأحد، غياب ثلاثة من نجومه في لقاء ديربي العاصمة اليوم أمام الشرطة في دوري نجوم العراق.

وقال عضو ادارة النادي ومدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، "لقد تعرض ثلاثة من اعمدة الزوراء خلال الوحدات التدريبية الاستعدادية للقاء فريق الشرطة في لقاء قمة الدوري الممتاز المقرر مساء اليوم ضمن الجولة الـ 13 للاصابة".

واضاف ان "اللاعبين هم كل من: مراد محمد، وعلاء عباس أصيب بتمزق خفيف وارتأى المدرب عدم المجازفة باشراكهما في مباراة اليوم كي لا يتفاقم التمزق بينما أصيب اللاعب حسام كاظم بكسر في مشط اليد وايضا لم نشأ اشراكه خوفا عليه من السقوط وتضاعف الاصابة".

واكد عبد الرزاق، أن "التشكيلة ستشهد عودة اللاعب لؤي العاني لفريقه الذي ابتعد بسبب اختلاف إداري، وكذلك نجم المنتخب الاولمبي منتظر عبدالامير الذي انضم حديثا للفريق".

ويحتل الزوراء المركز الثالث في ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الـ 12 برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 28 نقطة .