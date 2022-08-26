الزوراء يعلن تفاصيل معسكر تركيا وأوديشو يريح "النوارس"

شفق نيوز/ منح الجهاز الفني لفريق نادي الزوراء راحة للاعبيه قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي المقرر في تركيا مطلع الشهر المقبل.

وقال عضو الادارة ومشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان مدرب فريق ايوب اوديشو منح راحة للاعبين واوعز بإيقاف التدريبات للفريق استعدادا لدخوله بمعسكرٍ تدريبي مقرر في تركيا للمدة من 3 - 18 أيلول المقبل استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 .

وبين ان فريق الزوراء سيخوض خلال اقامته في تركيا ثلاث مباريات ودية، اثنتان منها مع فرق تركية وواحدة مع اهلي بنغازي الليبي.

واشار الى ان الفريق بعد عودته من معسكره بتركيا سيخوض عدد من المباريات الودية مع فرق الدوري الممتاز العراقي للوقوف على جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

يذكر ان وفد فريق نادي الزوراء سيضم 29 لاعبا في معسكرهم التدريبي المقرر في تركيا .