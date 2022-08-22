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الزوراء يعسكر في تركيا ويلتقي أهلي بنغازي الليبي ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-22T12:04:53+0000
الزوراء يعسكر في تركيا ويلتقي أهلي بنغازي الليبي ودياً

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء العراقي، اليوم الاثنين، عن اختيارها تركيا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال مشرف الفريق عضو الإدارة عبد الكريم رزاق لوكالة شفق نيوز، "لقد استقرت ادارة النادي على اختيار تركيا لاقامة معسكر تدريبي هناك والذي يبدأ في الثالث من شهر أيلول المقبل ويستمر لغاية الثامن عشر من الشهر ذاته".

واضاف ان "الإدارة هيأت كل الامور الخاصة بالمعسكر وسيخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية تحضيراً لإنطلاق منافسات الدوري الممتاز".

واشار رزاق الى ان "من بين المباريات التي سيخوضها الفريق هو لقاء امام نادي بنغازي الليبي الذي يعسكر في تركيا ايضا فضلا عن خوض مباراة مع فرق تركية".

يشار الى ان نادي الزوراء جاء بالمركز السادس برصيد 61 نقطة في الموسم 2021-2022.

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