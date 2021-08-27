الزوراء يعسكر في انطاليا التركية الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ يغادر فريق الزوراء الى مدينة انطاليا التركية الثلاثاء المقبل لدخول معسكر تدريبي لمدة عشرة أيام استعدادًا للدوري العراقي الممتاز.

واكد عضو إدارة النادي كريم رزاق لوكالة شفق نيوز؛ أن الفريق سيقيم معسكرا تدريبيا هناك يستمر لمدة عشرة أيام يخوض خلاله عددا من المباريات الودية.

وأوضح رزاق؛ ان الادارة انجزت التعاقدات مع اللاعبين بنسبة كبيرة، لافتا الى انه تم حل الجوانب المالية وسيكون المعسكر بداية جيدة لإعداد الفريق لمنافسات الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية بملعبه الثاني في الشالجية تحضيراً لخوض منافسات دوري الموسم الكروي الممتاز .

وكانت إدارة النادي تعاقدت مع المدرب عصام حمد لقيادة كرة الزوراء خلفا لراضي شنيشل.