الزوراء يعد جماهيره بكأس العراق: نحن نشبه ريال مدريد بكل شيء

شفق نيوز/ طمئنت ادارة نادي الزوراء جمهورها الكروي بشأن مباراة فريقها الكروي في دور ربع نهائي الكأس والتي سيواجه بها فريق القوة الجوية بمباراة قمة كروية.

وقال كريم رزاق عضو إدارة النادي والمشرف على الفريق لوكالة شفق نيوز؛ "بعد ان فقدنا لقب الدوري طموحنا سيكون الحصول على لقب بطولة كأس العراق كونه لا يقل شأناً عن الدوري الممتاز وذلك من خلال ما يقدمه اللاعبون في مباراتهم أمام الجوية".

واوضح ان "المباراة رغم انها ليست نهائية إلا أنها بمثابة مباراة الصراع على اللقب بين قمتي الكرة العراقية".

واضاف ان "الزوراء دائماً يظهر بمباراة كهذه في اعلى مستوياته بالاداء، وشبه فريق الزوراء العراقي بفريق ريال مدريد الاسباني صاحب الألقاب"، مؤكدا ان "الزوراء يشبه فريق ريال مدريد بكل شيء وحتى عندما يكون بظروف صعبة فإنه لايختلف عنه ويتمكن من حسم النتائج لصالحه".

وبين ان "ادارة الزوراء تدعو لجنة المسابقات بتحديد موعد مباريات دور ربع نهائي كاس العراق لكرة القدم بعد تأجيلها ، ليتسنى للفرق الثمانية الاستعداد ومعرفة موعد خوضها مبارياتها".

يذكر أن الفرق التي وصلت إلى دور الثمانية من بطولة كأس العراق لكرة القدم هي الزوراء، القوة الجوية، اربيل، زاخو، الكرخ، الكهرباء، أمانة بغداد، ومصافي الجنوب.

ووضعت القرعة الكرخ بمواجهة ضيفه أربيل، والكهرباء وضيفه أمانة بغداد ، والزوراء مع القوة الجوية في مباراة قمة جماهيرية تقام على ملعب الشعب الدولي ، وزاخو مع مصافي الجنوب.