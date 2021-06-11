الزوراء يعتزم التقدم بطلب يلغي طرد شنيشل: لم يتجاوز الخطوط الحمر

شفق نيوز / أكد عضو ادارة نادي الزوراء ومشرف الفريق، كريم رزاق، يوم الجمعة، عزم إدارة النادي تقديم استئناف للهئية التطبيعية، لإلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرت بوجه الكابتن راضي شنيشل مدرب الفريق.

وكان شنيشل، قد تعرض للطرد، خلال لقاء أمس أمام الشرطة في الدقيقة 89 من لقاء نصف نهائي كأس العراق.

وقال رزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة ستقدم استئناف للتطبيعية يوم الأحد المقبل، لأجل رفع عقوبة حرمان المدرب راضي شنيشل، والسماح له بقيادة الفريق في المباراة الختامية، كون الفريق بحاجة ماسة إليه في مباراة مصيرية ضمن بطولة كأس العراق".

وأوضح أن "شنيشل لم يستحق البطاقة الحمراء، لأنه كان مشدود الأعصاب ويتحدث بعصبية فقط، وهذه حالة طبيعية تحدث مع المدربين في مباريات مشدودة مع كل مدربي العالم، لاسيما وانه لم يتجاوز الخطوط الحمراء التي تستوجب الطرد".

ولفت رزاق، إلى أن "إدارة النادي كرمت لاعبي الزوراء تثميناً لمجهودهم الذي قدموه في لقاء الشرطة، وهذا أقل شيء تقدمه للاعبين الذين قدموا كل ما لديهم على أرض الملعب، وتمكنوا من الفوز بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب أحمد فاضل بالدقيقة 35 من عمر اللقاء".

ويلاقي الزوراء في موعد ستحدده التطبيعية لاحقاً، وبعد عودة المنتخب من مهمته، الفائز من لقاء اليوم الذي يجمع القوة الجوية والكرخ بشبه نهائي كأس العراق.