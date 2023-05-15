الزوراء يعترض على معاقبته: جمهورنا مثقف ولم يتجاوز والعقوبة غير منصفة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، عن تقديم اعتراض للجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن معاقبة جمهور "النوارس" والغرامة المالية على النادي، معتبرة العقوبة "غير منصفة".

وقال عضو ادارة النادي ومشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، "قدمنا كتاباً رسمياً اليوم للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة نطالب بمراجعة قرار لجنة الانضباط بعد قرارها المجحف بحق جمهور الزوراء".

واضاف أن "الادارة مستغربة من قرار حرمان الجمهور الذي اتهم بأنه اعتدى على المدرب المساعد لفريق نفط الوسط مع العلم ان الجمهور كان خلف دكة احتياط الزوراء، بينما كانت المقصورة الوسطى فارغة ومنع من دخولها أحد، وكان جمهور نفط الوسط خلف دكة احتياط فريق نفط الوسط".

وتساءل "من أين حدث الاعتداء، وكيف تم رمي المدرب المساعد بالقناني والتجاوز عليه؟"، مشيرا الى انه "لا يوجد دليل على اتهام جمهورنا اصلا، ولهذا العقوبة كانت غير منصفة".

وأشار عبدالرازق إلى أن "العقوبة متعمدة، لاسيما أن أمن الملاعب لم يدع جمهورنا لأن يجلس بأي مكان سوى خلف دكة احتياط فريقنا، فكيف تم الاعتداء على مساعد نفط الوسط، ولو كان واحداً من جمهور الزوراء يوجد قرب دكة احتياط نفط الوسط وقام بالتجاوز كان من حق لجنة الانضباط اصدار العقوبة".

واستطرد قائلاً "جمهورنا مثقف وضربهم بالقناني وتجاوزهم على مساعد مدرب نفط الوسط لم يحدث والمباراة كانت طبيعية وانا شخصياً كنت جالساً في مقدمة دكة الاحتياط ولم ارى اي اعتداء او تجاوز من جمهورنا".

ويوم أمس الأحد، اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم لمناقشة بعض تقارير المنسقين الأمنيين ومشرفي المباريات وبعض المقاطع الفيديوية لما جرى في عدة مباريات، وذلك من أجل البت بقرار، وتمت مناقشة اللجنة لتقريري المنسق الأمني ومشرف مباراة ناديي نفط الوسط والزوراء التي جرت على أديم ملعب نادي النجف الدولي يوم 2023/5/5 ضمن منافسات الدوري الممتاز، وبعد الاطلاع على الأوليات كافة، حيث تبين للجنة قيام جماهير نادي الزوراء برمي قناني الماء على دكة احتياط فريق نفط الوسط وعلى أثرها قام حسن هادي مساعد مدرب نادي نفط الوسط برفع قدمه وحذائه أمام تواجد جماهير نادي الزوراء، وعلى أثر ذلك تمت إصابته في شجٍ برأسه، علماً أنه تم طرده من قبل حكم المباراة، حيث توقفت المباراة 5 دقائق، وبعد استئناف المباراة كررت جماهير نادي الزوراء رمي قناني الماء ضد حارس مرمى نفط الوسط، وعليه ولكل ما تقدم، قررت اللجنة:

معاقبة مساعد مدرب نادي نفط الوسط حسن هادي بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين.

وحرمان جماهير نادي الزوراء من دخول الملاعب في أرضهم المفترضة لمباراتين.

ومعاقبة نادي الزوراء بغرامة مالية ثلاثة ملايين دينار عراقي باعتبار الأندية مسؤولة عن تصرفات جماهيرها.