الزوراء يعترض على عقوبة "قوقية" ويتوعد بالتصعيد

شفق نيوز/ ابدت ادارة نادي الزوراء، ليلة الاثنين الثلاثاء استغرابها بشأن العقوبة التي وجهتها لجنة الانضباط بحق مهاجمها حسن عبد الكريم "قوقية" في المباراة امام نادي الطلبة.

وذكرت الزوراء ببيان ورد لوكالة شفق نيوز: "إن القرار مجحف وغير مبرر، ويثير العديد من التساؤلات حول توقيته وأسبابه الحقيقية".

حيث نؤكد رفضنا التام لهذا القرار للأسباب التالية:

1. عدم ارتكاب اللاعب لأي خطأ أو تجاوز، حيث لم يقم اللاعب حسن عبد الكريم بأي تصرف غير رياضي تجاه جماهير الفريق المنافس خلال مباراتنا أمام القوة الجوية، وهو أمر تؤكده العقوبات التي صدرت بحق الفريق الخصم، مما يضع علامات استفهام كثيرة حول آلية العقوبة.

2- التأخر غير المبرر في إصدار العقوبة، فمن غير المنطقي أن تصدر العقوبة بعد مرور فترة طويلة على المباراة المذكورة، ليتم تنفيذها في توقيت حساس قبل مواجهة فريقنا أمام نادي الطلبة، وهو ما قد يؤثر على مسيرة فريقنا في صدارة الدوري.

3- المساس بمبدأ العدالة الرياضية، حيث إن إصدار مثل هذه العقوبات دون وجود أدلة قاطعة، وبهذه الطريقة غير المتوازنة، يضعف ثقة الأندية واللاعبين في القرارات الانضباطية، ويضر بمصداقية المنافسة.

وأضافت إدارة الزوراء: "بناءً على ما سبق، نطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة الانضباط بإلغاء العقوبة فورًا، وعدم اتخاذ قرارات تعسفية تؤثر على استقرار الدوري وعدالة المنافسة، كما نحتفظ بحقنا القانوني في التصعيد إلى الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات غير العادلة مستقبلاً.

وكانت لجنة الانضباط قررت معاقبة لاعب الزوراء حسن عبد الكريم جبار بالحرمان لمباراة واحدة وبغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي".