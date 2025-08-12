الزوراء يعاقب علي صادق والمدرب اللبناني يدخل بمعايشة تدريبية

شفق نيوز- بغداد

قررت إدارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، فرض عقوبة انضباطية وغرامة مالية على اللاعب علي صادق، وفقاً للوائح الداخلية للنادي، بعد تغيبه عن وحدتي التدريبات الصباحية والمسائية أمس الاثنين، دون تقديم عذر رسمي للجهاز الفني.

وجاء القرار بناءً على تقرير مدرب الفريق، في إطار حرص الإدارة على ترسيخ مبدأ الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق.

وكان فريق الزوراء، بدأ يوم 3 آب الحالي بأولى وحداته التدريبية في ملعب الشالجية ببغداد.

إلى ذلك، التحق الكابتن أحمد عطوي، مدرب نادي البرج اللبناني، في تدريبات فريق الزوراء برفقة الجهاز الفني الذي يقوده المدرب عبد الغني شهد، وذلك ضمن فترة معايشة تهدف إلى الاطلاع على أساليب اللعب الحديثة والاستفادة من خبرات الفريق الفنية.

وتؤكد إدارة الزوراء، أن أبواب النادي مفتوحة أمام جميع الكفاءات والمدربين العرب، في إطار تعزيز تبادل الخبرات وتطوير كرة القدم العربية.