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الزوراء يعادل الميناء والامانة يحقق الفوز على الصناعات في ختام الجولة 28

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-18T20:02:17+0000
الزوراء يعادل الميناء والامانة يحقق الفوز على الصناعات في ختام الجولة 28

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الكرة الممتاز بفوز أمانة بغداد على نادي الصناعات الكهربائية بهدفين لهدف.

سجل الهدف الاول للامانة عن طريق أحمد جلال في الدقيقة الثانية، وعادل الصناعات النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سيف طاهر، وعاد لاعب الامانة ليسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 36 عن طريق نفس اللاعب احمد جلال.

وبهذه النتيجة رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 39 بالمركز التاسع وتجمد رصيد الصناعات عند النقطة 27 بالمركز الخامس عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع الزوراء والميناء في ملعب الشعب الدولي ضمن المنافسات ذاتها انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل الزوراء عند طريق اللاعب مهدي كامل في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وعادل لاعب الميناء المحترف جونيور روسااند النتيجة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، ليرفع الزوراء رصيده للنقطة 52 بالمركز الثاني، ورفع الميناء رصيده للنقطة 32 بالمركز الثاني عشر.

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