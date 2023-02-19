الزوراء يعادل الحدود في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء ايجابياً مع فريق نادي الحدود بنتيجة 2-2 يوم الاحد، في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً في ملعب الزوراء.

وسجل فريق الحدود هدفه في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب ستيفن اكوادو، وسجل سيف جاسم الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 68، وقلص علاء عباس النتيجة بتسجيله الهدف الاول للزوراء في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 90 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزوراء جاء منها هدف التعديل عن طريق لؤي العاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 22 بالمركز الحادي عشر، ورفع الزوراء رصيده للنقطة 32 بالمركز الخامس.