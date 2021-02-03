الزوراء يظفر بكأس المثابرة بفوز ساحق على فتاة نينوى

شفق نيوز/ حقق نادي الزوراء النسوي، يوم الاربعاء، كأس المثابرة النسوية لكرة القدم بفوز ساحق على فتاة نينوى بنتيجة 8 - 1.

واقامت رابطة الرياضيين الرواد الاولمبية لعموم العراق ، المباراة بين الفريقين على ملعب احباب النعمان بالاعظمية.

وشارك في المباراة نخبة من لاعبات المنتخب العراقي النسوي وحضر المباراة عصام العبيدي قائممقام قضاء الاعظمية وكوكبة من الشخصيات الرياضية، ولاعبو المنتخب العراقي السابق لكرة القدم.

واشرف على تنظيم مباراة كأس المثابرة الرياضية الرائدة والمديرة الادارية للمنتخبات الوطنية النسوية ثناء صابر خليبص ، وانتهت المباراة بفوز مستحق لفريق نادي الزوراء وبنتيجة 8 - 1 هدف.

وقالت ثناء صابر لوكالة شفق نيوز ، إن "الهدف من اقامة مثل هكذا انشطة وبطولات هو لتنشيط رياضة النساء بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص".

وببنت ، انها "تسعى بصفتها رائدة رياضية ومدربة منتخبات وطنية وقادت منتخبات في محافل محلية ودولية مختلفة بصفات مختلفة ، ابقاء الرياضة النسوية وعدم اهمالها ولاسيما ان للنساء حقا في ممارسة الانشطة الرياضية اسوة بالرجال".

واكدت ، على انها "تسعى لدعم الكرة النسوية وإعادة بريقها بعد اهمالها في الاونة الاخيرة بسبب الطارئين على اللعبة" ، داعية القائمين على الرياضة في العراق الى "انشاء ملاعب وقاعات خاصة للعنصر النسوي ودعم رياضة حواء لتحقيق نتائج جيدة في بطولات خارجية مختلفة".