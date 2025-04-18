الزوراء يطالب بحكام أجانب لمواجهة الشرطة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ طالبت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، يوم الجمعة، الاتحاد العراقي لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم أجنبي أو عربي لإدارة مباراته المرتقبة أمام الشرطة، ضمن منافسات الجولة المقبلة من دوري نجوم العراق.

وأكدت إدارة النادي في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستقدم طلباً رسمياً إلى الاتحاد، تتحمل من خلاله جميع التكاليف المالية المتعلقة بجلب طاقم التحكيم، نظراً لأهمية اللقاء في حسم المنافسة على لقب الدوري، ولضمان أعلى درجات الحيادية والنزاهة في إدارة المباراة.

وأشارت إلى أن "تكرار الأخطاء التحكيمية خلال الجولات السابقة أصبح أمراً مقلقاً، ولا سيما ما جرى خلال مواجهة الشرطة والميناء، والتي شهدت أخطاء تحكيمية واضحة وغير مقبولة أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء".

وشددت إدارة الزوراء، على احترامها الكامل للكادر التحكيمي المحلي، لكنها ترى أن حساسية المرحلة الحالية من عمر المسابقة تتطلب إسناد المهمة إلى طاقم خارجي لضمان العدالة وتفادي أي قرارات قد تضر بفرص الفريق في المنافسة على اللقب.