الزوراء يضم لبنانيا وجزائريا الى صفوف النوارس

شفق نيوز/ وصل العاصمة العراقية بغداد الدولي اليوم الخميس، المحترفان اللبناني محمد قدوح والجزائري أسامة بولتواك وذلك لتعزيز صفوف فريق نادي الزوراء بالمرحلة الثانية.

وقال عضو ادارة النادي، مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز؛ ان المحترفين قدوح وبولتواك وصلا بغداد اليوم وسيلتحقا بتدريبات الفريق استعدادا لتمثيل كرة الزوراء في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز وفي بطولة الكأس وملحق دوري ابطال اسيا.

وبين أن اللاعبين سيباشران بالوحدة التدريبية الأولى اليوم بإشراف مدرب الفريق الكابتن ايوب اوديشو الذي باشر بمهمته بتدريب الفريق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة والتي سيستهلها بمواجهة الديوانية يوم السبت القادم المؤجلة من الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

وأشار عبد الرزاق؛ إلى أن اللاعبين سيكونان إضافة جيدة للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة لفريق الزوراء.