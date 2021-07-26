الزوراء يضمن مركز الوصيف والطلبة ينجو من الهبوط لدوري المظاليم

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الاثنين، فوزاً مهماً على فريق نادي أربيل، فيما تمكن فريق نادي الطلبة من البقاء في دوري الكبار، وذلك ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري العراقي الممتاز.

وحل الزوراء ضيفا على فريق نادي اربيل وانتهى اللقاء 3-1، وضمن النوارس مركز الوصيف برصيد 75 نقطة.

سجل الزوراء اولا عن طريق علاء عبد الزهرة بالدقيقة الحادية عشر، وتمكن لاعب اربيل نياز محمد من تعديل النتيجة بالدقيقة 63، وسجل حسين علي الهدف الثاني للزوراء بالدقيقة 89، واضاف علاء عبد الزهرة هدفا ثالثا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

فيما التقى فريق نادي النجف على ملعبه في مباراة مهمة مع فريق نادي القاسم، وانتهى اللقاء للنجف 1-0، وسجل للنجف احمد لفتة في الدقيقة 63.

بينما التقى الشرطة فريق نادي الصناعات الكهربائية، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ليكون فريق الصناعات بالمركز 18 وسيلعب مع سامراء لضمان بقائه في الدوري الممتاز في حال الفوز او الهبوط في حال الخسارة الى دوري الدرجة الاولى.

وسجل للصناعات اولا عن طريق محمود احمد بالدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وتمكن لاعب الشرطة ريفاس من تعديل النتيجة بالدقيقة 47.

كما واجه فريق الطلبة فريق نادي الكهرباء وانتهى اللقاء بفوز الطلبة 1-0 ليضمن بقاءه بالدوري الممتاز، وسجل الطلبة في الدقيقة 48 من الشوط الاول عن طريق علي كريم.

والتقى فريق السماوة الهابط لدوري المظاليم مع فريق نادي الديوانية، وانتهى اللقاء للديوانية 3-2.

سجل مصطفى ناظم للديوانية في الدقيقة 20، وعادل حيدر حليم من السماوة النتيجة في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 50 سجل لاعب السماوة محسن ستار، وفي الدقيقة 63 سجل لاعب الديوانية هدف التعديل عن طريق صفاء جبار، وسجل الهدف الثالث للديوانية نهاد محمد.