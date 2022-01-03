الزوراء يضع بديلاً لاوديشو.. والهلال والسيلية يحصلان على خدمات لاعبين عراقيين

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين تواصلها مع المدرب ايوب اوديشو، بينما فاتحت مدرب الشرطة السابق الصربي "الييكسندر اليتش" لقيادة الفريق.

وقال عضو ادارة النادي كريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، إن الادارة مازالت على اتصال بايوب اوديشو كخيار اول، كما فاتحت المدرب الصربي اليتش في حال اخفقت الادارة في الاتفاق مع اوديشو .

وأضاف أن ادارة الزوراء كانت قد فتحت قنوات اتصالها مع المدرب المصري محمد يوسف لكنه طلب مبلغاً كبيراً جداً ولهذا انهت الادارة المفاوضات معه .

من جانب آخر تلقى نجوم المنتخب الوطني العراقي، عروضاً مغرية من اندية خليجية معروفة.

وأكد مصدر في ادارة نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز، أن نادي الهلال السعودي قدم عرضاً جيداً للاعب المنتخب الوطني محمد قاسم لتمثيل فريقها الكروي لموسمين، موضحاً أنه سيتم اتفاق اللاعب مع ادارته الحالية الشرطة لحسم الاتفاق سيما وان الشرطة ياخذ نسبة قانونية من اي لاعب يتم الاستغناء عنه في حال انتقل لنادي اخر برغبته .

كما اقترب لاعب المنتخب والقوة الجوية علاء عباس الى اتفاق نهائي لتمثيل نادي السيلية القطري مقابل مبلغ 200 الف دولار يستقطع منها نادي القوة الجوية نسبة 15 بالمئة.

وبحسب مصدر بالقوة الجوية اكد لشفق نيوز ان علاء انهى كل الاجراءات للتوجه الى قطر بانتظار تأشيرة الدخول فقط .