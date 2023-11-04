الزوراء يصل إلى السعودية لملاقاة النجمة اللبناني آسيوياً

شفق نيوز/ وصل فريق نادي الزوراء لكرة القدم، اليوم السبت، الى المملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة النجمة اللبناني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو ادارة النادي، مشرف الفريق، عبد الكريم عبد الرزاق في حديث لوكالة شفق نيوز ان "فريق الزوراء الكروي وصل الى السعودية استعداداً لملاقاة النجمة اللبناني ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي".

وأضاف أن "الفريق سيجري اليوم اول وحدة تدريبية له مساء اليوم السبت استعدادا للقاء المرتقب".

واشار الى ان "الفريق جاهز لمواجهة منافسه النجمة اللبناني بعد غد الاثنين، واللاعبون عازمون لتحقيق الانتصار الثاني والعودة بالنقاط الثلاث لتعزيز آمال التأهل للمرحلة المقبلة"، مبينا أن "الفريق سيفتقد خدمات لاعبين في اللقاء هما محمد عبد الحسين بسبب إصابته، وحسام كاظم بسبب حرمانه من خوض المباراة".

وكان فريق نادي الزوراء حقق في الجولة الثالثة انتصاره الأول في المنافسات على النجمة اللبناني في المباراة التي جرت في ملعب البصرة الدولي في الجولة الثالثة .