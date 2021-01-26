الزوراء يستأنف تدريباته بغياب خمسة لاعبين استعدادا للقاء النجف الأحد المقبل

شفق نيوز/ باشر فريق نادي الزوراء تدريباته اليوم الثلاثاء، بإشراف المدرب راضي شنيشل استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وقال كريم رزاق مدير الفريق لوكالة شفق نيوز؛ ان المدرب راضي شنيشل منح اللاعبين استراحة بسيطة، واليوم عاودوا التدريبات استعدادا لمواجهة فريق نادي النجف الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وأضاف رزاق، أن عددا من لاعبي المنتخب الوطني تغيبوا عن التدريبات بسبب تواجدهم في البصرة استعدادا للقاء منتخب الكويت غدا وهم كل من جلال حسن وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد وحسين علي ، كما غاب الكابتن علاء عبد الزهرة لإصابته.