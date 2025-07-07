الزوراء يستغني عن 4 محترفين ويقترب من حسم صفقاته المحلية والمدرب الجديد

شفق نيوز - بغداد

بدأت الأندية العراقية، تحركاتها الجادة في سوق الانتقالات استعدادًا للموسم الكروي المقبل، حيث أعلن نادي الزوراء استغناءه عن أربعة لاعبين محترفين، وبدأ بمفاوضات لضم أسماء جديدة على الصعيدين المحلي والأجنبي، إلى جانب اتفاق شبه نهائي مع المدرب عبد الغني شهد لقيادة الفريق.

واستغنى نادي الزوراء، عن عن أربعة لاعبين محترفين وهم، (المغربي أنور طرخات واليمني هارون الزبيدي، والتونسي عزيز الشتيوي، والايفواري مامادو سورو)، في حين قدم عرضاً رسمياً للاعب نادي الشرطة المحترف المغربي أيوب مودرن للتعاقد معه لتمثيل النوارس للموسم المقبل.

وبالمقابل تلقى نجم الزوراء حسن عبد الكريم "قوقية" عرضا لتمثيل فريق الشرطة للموسم المقبل لكنه لم يقرر بعد وجهته المقبلة، فيما وقع محمد قاسم على كشوفات نادي الزوراء قادما من نادي النجف لتمثيل النوارس في الموسم القادم، وسيتم الانتقال الرسمي بعد نهاية بطولة كأس العراق .

بينما تراجع لاعب الزوراء مراد محمد عن قرار مغادرة النوارس و سيستمر مع الفريق للموسم المقبل، وتوصلت ادارة الزوراء الى اتفاق بنسبة كبيرة مع المدرب عبد الغني شهد لقيادة فريق الزوراء للموسم الكروي المقبل خلفاً للمدرب حيدر عبيد.

واتفقت ادارة نادي الكرخ مع المدرب السوري ايمن الحكيم مدرب القاسم السابق لقيادة فريق الكرخ للموسم الكروي المقبل، بينما سيكون العراقي حسين عبد الواحد، والقطري طلال البلوشي، أبرز المرشحين لتدريب فريق نادي القاسم خلفًا للسوري أيمن الحكيم.

وعلى صعيد ذي صلة، اقترب لاعب نادي القاسم السابق مجتبى محسن عيال من تمثيل فريق نادي الطلبة لكرة القدم للموسم المقبل.

ويسعى لاعب المنتخب ونادي دهوك بيتر كوركيس لإيجاد مخرج قانوني لفسخ عقده أو إنهاء العلاقة بشكل رسمي مع نادي دهوك الذي مثله الموسم المقبل، سيما وانه لايرغب بالعودة للنادي والانتقال لنادي اخر، بعد ان ترك الفريق قبل انتهاء الدوري دون ابلاغ الادارة .