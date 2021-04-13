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الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-13T15:10:33+0000
الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ عاد فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلى وصافة الدوري العراقي الممتاز بعد فوزه على نادي الصناعات الكهربائية، في ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

وجرت المباراة على ملعب نادي الصناعة الرياضي، وانتهت بفوز الزوراء بهدف دون مقابل للصناعات، جاء هدف الزوراء عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة استعاد فريق الزوراء المركز الثاني بعد رفع رصيد الى 51 نقطة متساوياً مع النجف بالنقاط والاهداف لكن دخل على النجف 16 هدفاً بينما دخل مرمى الزوراء 13 هدفاً، فيما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 بالمركز السادس عشر.

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