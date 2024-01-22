الزوراء يستعد لديربي الشرطة بملاقاة الميناء ونفط البصرة ودياً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، عن إقامة معسكر تدريبي لفريقها الكروي في البصرة يبدأ نهاية الشهر الجاري استعدادا لملاقاة الشرطة في أقوى ديربي عراقي يقام في الجولة الثالثة عشر من دوري نجوم العراق.

وقال عضو الإدارة ومشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيقيم بمعسكراً تدريبياً في محافظة البصرة يبدأ يوم 31 من الشهر الجاري ويستمر لمدة أسبوع استعداداً لملاقاة فريق الشرطة في الجولة 13 التي تنطلق بعد انتهاء مهمة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا".

وأضاف "الإدارة اتفقت مع إدارتي الميناء ونفط البصرة لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق في البصرة"، مبيناً أن "الزوراء سيواجه في الودية الأولى فريق الميناء يوم 2 من شباط المقبل ويلاقي في الودية الثانية يوم 6 من شباط فريق نادي نفط البصرة".

يذكر أن نادي الزوراء يحتل المركز الثالث بترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 12 برصيد 23 نقطة.