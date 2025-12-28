الزوراء يستضيف الميناء بمواجهة مثيرة ضمن ختام الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

يستضيف ‏فريق الزوراء، اليوم الأحد، فريق الميناء في مواجهة مثيرة في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري النجوم العراقي كرة القدم .

‏وتقام المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة الـ 6:00 مساءً .

‏ويحتل فريق الزوراء المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة ، بينما يحتل فريق الميناء المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة.

وقال مدرب الميناء لؤي صلاح عن مواجهة اليوم، "نملك لاعبين جيدين قدموا أداءً ممتازا في جميع المباريات التي خضناها"، ومتأكد أننا سنقدم مباراة تليق بنا أمام النوارس".

وبين ان "الزوراء من أكبر المرشحين للقب، و سنواججهم على ملعبهم وأمام جماهيرهم، وستكون مباراة صعبة".

واشار صلاح الى ان التوقف أثناء المنافسات العربية أدى الى ركود وفتور بالحيوية ، وأثر سلباً على أداء اللاعبين .

وأضاف "حاولنا استغلال التوقف الدولي قدر الامكان لتطوير أفكارنا ، والعمل على بعض الأخطاء لكن ذلك لم يحدث".

بينما قال المدرب المساعد لنادي الزوراء حسام فوزي، "طوينا صفحة مباراة النصر السعودي، واستفدنا من الأخطاء التي رافقت اللقاء".

وتابع ان تركيزنا الكامل سينصب على مواجهة اليوم ، وأهمية تحقيق النقاط الثلاث، مردفا بالقول: اننا نحترم فريق الميناء وجهازه الفني كونه يقدم مستويات مميزة في الدوري.

وأضاف "لقد تابعنا عدداً من مباريات الميناء، وشخصنا مجموعة من النقاط المهمة كجهاز فني، لكننا سنسعى لكسب اللقاء بتواجد جماهير الزوراء الكبيرة الذي سيكون لها دور مهم ومؤثر في مباراة اليوم".