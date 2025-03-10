الزوراء يزاحم زاخو على الصدارة.. وميمي وغوستافو في سباق الهدافين

شفق نيوز/ اشتد الصراع على صدارة دوري نجوم العراق مع ختام الجولة 23، حيث يتصدر زاخو الترتيب برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على الزوراء صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويلاحقهما الشرطة في المركز الثالث بـ 44 نقطة، فيما يحتل القوة الجوية المركز الرابع بـ 41 نقطة، يليه الطلبة خامسًا بـ 37 نقطة.

وفي المركز السادس جاء دهوك برصيد 34 نقطة، متقدماً على الكرمة صاحب المركز السابع بـ 33 نقطة.

وحصدت ثلاثة فرق 32 نقطة، حيث جاء القاسم ثامنًا بفارق المواجهات المباشرة، يليه نفط ميسان تاسعًا، ثم أربيل في المركز العاشر.

وفي الترتيب التالي، جاء نوروز بالمركز 11 برصيد 30 نقطة متقدمًا بفارق المواجهات المباشرة على النفط الذي حل في المركز 12.

كما جمع النجف والكرخ 29 نقطة، حيث جاء النجف بالمركز 13، يليه الكرخ في المركز 14.

أما المراكز المتأخرة، فجاء الكهرباء في المركز 15 بـ 27 نقطة، يليه الميناء بـ 24 نقطة، ثم نفط البصرة بـ 22 نقطة، فيما يحتل كربلاء المركز 18 بـ 16 نقطة، وديالى المركز 19 بـ 14 نقطة، بينما يتذيل الحدود الترتيب بالمركز 20 بـ 13 نقطة.

على صعيد الهدافين، تمكن مهاجم الشرطة مهند علي "ميمي" من معادلة رصيد أهداف محترف زاخو غوستافو هينريكي، حيث سجل كل منهما 16 هدفًا حتى الآن.

ويأتي خلفهما مروان حسين لاعب نوروز في المركز الثالث بـ 13 هدفًا، يليه أمجد عطوان لاعب زاخو بـ 11 هدفًا، ثم علاء عباس مهاجم القوة الجوية خامسًا بـ 10 أهداف، ويكمل القائمة لاعب أربيل يوسف بن سودة بـ 9 أهداف.