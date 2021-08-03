الزوراء يرهن بقاء "النوارس" بأمر وشنيشل على طاولة الحسم

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي الزوراء يوم الثلاثاء عن موقفها بشأن بقاء وهجرة بعض اللاعبين وكذلك موقفها مع المدرب راضي شنيشل والتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال كريم رزاق لوكالة شفق نيوز، إن الادارة ستجلس يوم غد الأربعاء مع المدرب راضي شنيشل والتحدث معه حول مشواره مع النادي والتعاقد مع لاعبين وإبعاد آخرين .

واضاف ان "الأمور باتت صعبة ماديا بسبب عدم تسديد الدولة ما تبقى من المبلغ الذي وعدونا بها والتي هي ملياري دينار تسلمنا منها 350 مليونا والمتبقي مليار و600 مليون دينار، مؤكدا انه في حال سلمونا الباقي لن نكون مطلوبين بأي مبلغ للاعبين كون مجمل ما يطلبنا اللاعبون مليار ومئتي مليون.

واضاف ان هجرة النورس هداف الفريق وابن النادي مهند عبد الرحيم جاء لأسباب شخصية ارتأى بسببها أن يترك الزوراء لأول مرة .

وأكد رزاق أن عددا كبيرا من اللاعبين المعروفين فاتحونا للعب ضمن صفوف فريق نادي الزوراء ولاسيما ان الزوراء اسم كبير ويتمنى اللعب بصفوفه أي لاعب، مستدركا القول: لكننا نود حالياً حسم المتعلقات المالية والاتفاق الذي سنخرج به مع المدرب راضي شنيشل في اجتماع يوم غد .