الزوراء يدعو اتحاد الكرة لشراء الـ (VAR) لمنع مشاكل وكوارث متوقعة

شفق نيوز / دعت ادارة نادي الزوراء، اليوم الخميس، اتحاد الكرة العراقي، لاستقطاع أموال من الاندية لشراء منظومة الـ VAR للحفاظ على جمالية الدوري العراقي، ومنع حدوث مشاكل وكوارث متوقعة.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز انه "بات من الضروري ان نعمل بتقنية الفار للمحافظة على جمالية الدوري الممتاز وذلك بعد ان افسدت قرارات بعض الحكام الخاطئة مباريات من الدوري الممتاز وأثرت سلبا على النتائج"، مبيناً ان "ذلك امر طبيعي وان الحكم يخطئ مثل كل حكام العالم".

واضاف عبد الرزاق ان "الفار سيما في المباريات الجماهرية سيكون الفيصل في حسم كثير من القرارات المؤثرة ولا يظلم فريق على حساب فريق وكذلك لا يحدث شغبا بين الجمهور ولا اعتراض للادارات لان الفار ستكون قراراته حاسمة يرضى بها الجميع ويغنينا عن حدوث مشاكل وكوارث متوقعة".

ودعا عضو ادارة الزوراء اتحاد الكرة الى "شراء منظومة الـ VAR والعمل به في دورينا ، سيما بعد كثرة المشاكل والعقوبات للادارات والجماهير بسبب الاعتراضات التي تنعكس سلبا على حلاوة الدوري".

واقترح عبد الرزاق على اتحاد الكرة ان "يستقطع نسبة من حقوق النقل التلفزيوني الخاصة بالاندية ليشتروا بثمنها منظومة الفار للحفاظ على العلاقات الطيبة بين الجماهير والادارات والحكام وكذلك لعدم تعرض الحكام لضغوطات الجماهير وادارات الاندية".