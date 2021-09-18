الزوراء يدخل منافسات الدوري الممتاز بمعنويات عالية والجوية يعول على انسجام لاعبيه

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم السبت، ان فريقها الكروي سيدخل بمنافسات الدوري الممتاز بمعنويات عالية بعد فوزه بكأس السوبر، فيما بررت إدارة نادي القوة الجوية خسارة الكأس بأن لاعبي فريقها الجدد لم ينسجموا بعد.

وابدى رئيس نادي الزوراء، فلاح حسن، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ارتياحه بعد فوز فريقه على غريمه التقليدي القوة الجوية في مباراة كأس السوبر بهدف دون رد.

وقال ان "الفوز منح الفريق ثقة عالية قبل الدخول بمنافسات الدوري الممتاز"، مبينا ان "مستوى الفريق يبشر بخير ونأمل ان يكون منافساً قوياً على لقب الدوري للموسم المقبل".

واشار الى ان الزوراء "قدم مستوى جيدا في لقائه الاخير امس امام القوة الجوية وكان اللاعبون على قدر من المسؤولية وتمكنوا من تحقيق الفوز في مباراة قمة كروية امتعت الذين تابعوا اللقاء".

وختم حسن بالقول، ان "الفريقين الزوراء والقوة الجوية قدما مستوى جيداً وعكسا صورة جيدة للكرة العراقية ونقول مبارك للزوراء وحظاً موفقاً للقوة الجوية وننتظر من الفريقين تقديم مستويات افضل في الدوري الممتاز والمشاركات الاسيوية المقبلة".

من جانبه، قال عضو ادارة نادي القوة الجوية ومشرف الفريق الكروي، هيثم كاظم، بعد فقدان الجوية كأس السوبر، ان فريق القوة الجوية لعب مباراته بثلاثة عشر لاعباً جديداً وقد احتاج الفريق الى الانسجام وهذا أمر طبيعي.

واضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "فريق القوة الجوية لم يوفق في لقاء السوبر رغم ما قدمه من مستوى جيد وكان مسيطرا على مجريات اللقاء الا ان الحظ لم يحالفه بالتسجيل وهذا هو حال كرة القدم".

واشار الى ان المباراة "فرصة تحضيرية قبل انطلاق الدوري الممتاز ونطمح ان يكون الفريق جاهزا للبطولة الآسيوية بشكل افضل".

واكد كاظم "مباراة السوبر كانت تحضيرية لنا وهي استعداد حقيقي للفريق قبل الدخول بمنافسات الدوري ونأمل تصحيح الاخطاء والوقوف على التشكيلة الاساسية التي ستمثل الصقور في المنافسات المقبلة".

والتقى فريقا الزوراء والقوة الجوية مساء يوم أمس الجمعة على ملعب الشعب الدولي في مباراة كأس السوبر، والتي فاز بها النوارس بهدف وحيد سجله مهاجم الزوراء مازن فياض، لتنتهي المباراة بهدف دون رد من قبل القوة الجوية.