الزوراء يخوض مباراة "مصيرية" بـ14 لاعبا ويواجه الصناعات ودياً

شفق نيوز/ اكد عبد الرحمن رشيد عضو ادارة نادي الزوراء، اليوم الاربعاء، ان الفريق يواجه ظرفا صعبا وهو يستعد للقاء الحدود في مباراة مصيرية مؤهلة للدور نصف نهائي كاس العراق امام الحدود في الثالث من الشهر المقبل.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إن ةغياباً كبيراً سيشهده الفريق في لقائه المهم"، موضحا انه "من مجموع 26 لاعباً لم يتبقَ سوى 17 لاعبا من بينهم ثلاث حراس والمتبقي هو اربعة عشر لاعبا سيخوضون اللقاء المصيري امام الحدود".

واشار الى ان "ستة لاعبين التحقوا بالمنتخب للاستعداد للمنافسات المزدوجة وهم ، جلال حسن ، محمد رضا، علاء عبدالزهره ، حسين علي ، مصطفى محمد ، ضرغام اسماعيل ، بينما التحق المحترف الموريتاني الحسن احوبيب لمنتخب موريتانيا الذي يستعد لبطولة التصفيات في افريقيا ، فيما اجرى اللاعب محمد عبدالكريم عملية الزائدة الدودية ، واخيرا فسخ العقد مع شيخ احمد ماكوروا المحترف من ساحل العاج".

وتابع رشيد، ان "ادارة النادي اتفقت مع ادارة نادي الصناعات الكهربائية لاقامة لقاء ودي بين فريقي الناديين في الثامن والعشرين من هذا الشهر على ملعب الزوراء بالشالجية كبروفة اعدادية للفريق قبل خوض لقائه امام الحدود".

وبين ان "المباراة جاءت بناء على رغبة المدرب راضي شنيشل والتي تعد اعدادية تأهباً للمباراة المهمة امام الحدود في الثالث من الشهر المقبل".