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الزوراء يخوض تدريباته بقيادة حيدر عبد الامير وتأجيل تسمية المدرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-17T17:49:33+0000
الزوراء يخوض تدريباته بقيادة حيدر عبد الامير وتأجيل تسمية المدرب

شفق نيوز/ أجرى فريق نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، تدريباته تحت قيادة المدرب المساعد حيدر عبد الامير بتواجد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً.

وقال كريم رزاق مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق بدأ تدريباته اليوم بإشراف المدرب المساعد بملعب الشالجية لحين تسميته مدرب لقيادة الفريق".

واوضح ان "تجمع اللاعبين جرى في ملعب الشالجية التابع لنادي الزوراء تحت اشراف المدرب حيدر عبد الامير استعدادا للدوري الممتاز".

ونفى رزاق ان "تكون الادارة قد سمت يحيى علوان مدربا للفريق"، مؤكدا ان "الادارة اجلت تسمية المدرب ولم تتوصل لاتفاق مع اي مدرب، ومن المؤمل ان يتم الاتفاق على تسمية مدرب مقبل للفريق في الفترة المقبلة".

وكانت وسائل اعلام ومواقع نشرت اخباراً عن تسمية المدرب يحيى علوان لقيادة النوارس.

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