الزوراء يخفق في التأهل الى دوري آبطال اسيا للاندية

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الزوراء امام مضيفه فريق الشارقة الاماراتي بفارق ركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 بنتيجة 6-5 ليخفق في التأهل لدوري ابطال اسيا لكرة القدم بدوري المجموعات.

وسجل الزوراء أولاً عن طريق سعد عبد الامير من كرة ثابتة لعبها باتقان في الدقيقة 60، وجاء هدف التعديل للشارقة في الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء.

وتصدى حارس الزوراء جلال حسن لركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، فيما انتهى الشوط الثاني بالتعادل الايجابي 1-1 لتذهب المباراة للتمديد .

انتهى الشوط الاول الاضافي من دون اهداف، وكذلك الشوط الثاني لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويفوز الشارقة بنتيجة 6-5

وشهدت اللحظات الاخيرة من اللقاء طرد الحارس جلال حسن لتراكم البطاقات، وبعد نفاذ التبديل اضطر المدافع عباس قاسم ليكون حارس مرمى خلال ركلات الترجيح واخفق من رد اي كرة.

وخاض فريق نادي الزوراء اليوم الثلاثاء مباراته امام مضيفه نادي الشارقة الاماراتي على استاد الشارقة في ملحق دوري ابطال اسيا لكرة القدم المؤهل لدوري المجموعات.