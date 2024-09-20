الزوراء يخطف اول ثلاث نقاط من مضيفه دهوك في افتتاح دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق دهوك بهدف واحد دون مقابل في افتتاح دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

جرت المباراة على ملعب دهوك عند 8:30 مساءً .

انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف واحد دون مقابل لفريق دهوك، سجل الهدف حسن عبد الكريم في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني؛ استمرت النتيجة على حالها بعد ان اضاع الفريقين عدة فرص سانحة لاسيما لفريق دهوك الذي أهدر عدة فرص خصوصا في الدقائق الاخيرة، لينتهي اللقاء بفوز الزوراء وخطفه اول ثلاث نقاط من ارض الخصم.

وشهد ملعب نادي دهوك اليوم الجمعة، حضورا رسميا وشعبيا في افتتاح دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024 - 2025.