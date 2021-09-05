الزوراء يخسر ودياً امام فريق نادي ألانيا التركي

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الزوراء مباراته الودية أمام ألانيا سبور التركي بنتيجة 2-1، حيث سجل هدف الزوراء اللاعب سعد عبد الامير.

وكان فريق الزوراء انهى تحضيراته لمواجهة ألانيا سبورت التركي أمس السبت في ثاني مبارياته ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أنطاليا.

ويحل فريق نادي ألانيا سبورت المركز السابع في ترتيب فرق الدوري التركي.

ويواصل الزوراء تدريباته اليومية في معسكره التدريبي المقام في مدينة أنطاليا التركية استعداداً للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق نادي الزوراء قد فاز في مباراته التجريبية الأولى في انطاليا على فريق نادي خيطان الكويتي بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها سعد عبد الامير واحمد حسن وعماد عبد الحسن.