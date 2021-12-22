سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزوراء يخسر من النفط في ختام الجولة 14 للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-22T19:00:16+0000
الزوراء يخسر من النفط في ختام الجولة 14 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيّف ملعب الشعب الدولي آخر مباراة من الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز والتي جرت بين فريقي نادي الزوراء وضيفه نادي النفط، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق النفط بهدفين لهدف.

سجل فريق نادي الزوراء اولا عن طريق احمد فاضل في الدقيقة 11 من زمن الشوط الاول، وفي الدقيقة 33 من الشوط نفسه تمكن لاعب النفط حسام خلف جاد الله من تعديل النتيجة لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فريق نادي النفط من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب علي رحيم.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 17 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 29 بالمركز الرابع.

related

ارجاء نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

Date: 2021-07-13 11:11:49
ارجاء نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

Date: 2021-02-07 15:50:56
النفط يتراجع عن منح لاعبه "محمد داود" للشرطة

نادي الزوراء ينجز انتقالات اللاعبين الشتوية قبل يوم من غلقها

Date: 2021-02-27 06:10:54
نادي الزوراء ينجز انتقالات اللاعبين الشتوية قبل يوم من غلقها

الزوراء يكشف حقيقة التعاقد مع "حمد" ويفصح عن اجتماع "حاسم"

Date: 2021-08-20 19:11:53
الزوراء يكشف حقيقة التعاقد مع "حمد" ويفصح عن اجتماع "حاسم"

النفط يجدد لباسم قاسم موسماً اخر

Date: 2021-07-28 20:49:01
النفط يجدد لباسم قاسم موسماً اخر

الزوراء يعادل الميناء والامانة يحقق الفوز على الصناعات في ختام الجولة 28

Date: 2021-04-18 20:02:17
الزوراء يعادل الميناء والامانة يحقق الفوز على الصناعات في ختام الجولة 28

فلاح حسن ينفي لشفق نيوز تعرضه لحادث سير: لا يراعون مشاعر الاخرين

Date: 2021-12-05 20:54:51
فلاح حسن ينفي لشفق نيوز تعرضه لحادث سير: لا يراعون مشاعر الاخرين

الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب

Date: 2020-12-30 09:39:41
الزوراء يجري تدريباته بغياب مدربه ومساعده يوضح الاسباب