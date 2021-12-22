الزوراء يخسر من النفط في ختام الجولة 14 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيّف ملعب الشعب الدولي آخر مباراة من الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز والتي جرت بين فريقي نادي الزوراء وضيفه نادي النفط، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق النفط بهدفين لهدف.

سجل فريق نادي الزوراء اولا عن طريق احمد فاضل في الدقيقة 11 من زمن الشوط الاول، وفي الدقيقة 33 من الشوط نفسه تمكن لاعب النفط حسام خلف جاد الله من تعديل النتيجة لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فريق نادي النفط من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب علي رحيم.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 17 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 29 بالمركز الرابع.