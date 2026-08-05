الزوراء يخسر أمام بلدية المحلة ودياً في معسكره التدريبي بمصر

شفق نيوز- بغداد

تعرض فريق الزوراء العراقي للخسارة أمام فريق بلدية المحلة المصري بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي اقيمت مساء يوم الأربعاء، على ملعب نادي بلدية المحلة، ضمن معسكره التدريبي المقام في مصر استعداداً للموسم الجديد.

وكان الزوراء قد استهل مبارياته الودية في المعسكر بالتعادل مع فريق الغراف بنتيجة 1-1، في إطار البرنامج الاعدادي الذي يهدف الى رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية في المعسكر التدريبي، سعياً للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبل انطلاق الموسم.

يذكر أن الزوراء انهى منافسات الموسم الماضي من دوري نجوم العراق في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.