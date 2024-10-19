الزوراء يخسر أمام الحدود ودياً

شفق نيوز/ فاز فريق الحدود يوم السبت، على الزوراء بثنائية نظيفة في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل الهدف الاول للحدود المحترف سواريز، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب اثير صالح.

ويواجه فريق الحدود نظيره الشرطة، والزوراء يلاقي زاخو في مباريات الجولة الرابعة المقرر انطلاقها الخميس المقبل.

ويحتل الزوراء بعد انتهاء الجولة الثالثة في دوري النجوم المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الحدود بالمركز 19 من دون نقاط.