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الزوراء يختتم معسكره التدريبي بتعادل وديّ مع رديف نادي انطاليا سبورت التركي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-08T17:20:40+0000
الزوراء يختتم معسكره التدريبي بتعادل وديّ مع رديف نادي انطاليا سبورت التركي

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء، يوم الاربعاء، مع رديف نادي انطاليا سبورت التركي، في مباراة ودية بهدفين لكل منهما، في ختام معسكره التدريبي المقام في انطاليا.

وسجل هدفي الزوراء اللاعبين عماد عبد الحسن، ويوسف علاء.

وخاض الزوراء ثلاث مواجهات خلال معسكره التدريبي في انطاليا، ففي مباراته التجريبية الاولى فاز على خيطان الكويتي بثلاثة اهداف دون مقابل سجلها سعد عبد الامير، واحمد حسن، وعماد عبد الحسن.

وخسر في المباراة الثانية امام مضيفه الانيا سبور والذي يلعب في الدوري التركي الممتاز بهدفين لهدف في مباراة اقيمت على الملعب الرئيسي لفريق الانيا.

وكان الزوراء انهى تحضيراته امس لمواجهة رديف انطاليا سبورت التركي اليوم في اخر مباريات الفريق في معسكره التدريبي المقام في مدينة انطاليا التركية قبل العودة الى بغداد قريباً.

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