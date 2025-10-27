الزوراء يحقق أول فوز له في الموسم الحالي

شفق نيوز- النجف

حقق فريق الزوراء أول فوز له في الموسم الحالي، مساء اليوم الاثنين، على مضيفه القاسم في ختام الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب النجف الدولي، وهو الملعب الافتراضي لنادي القاسم، عند الساعة 8:30 مساءً، وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الزوراء بهدفين دون مقابل للقاسم، جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب نزار محمود الرشدان في الدقيقة الرابعة، وأضاف الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 30 عن طريق إبراهيم توميو.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة الخامسة بالمركز 14، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الواحدة بالمركز 19.