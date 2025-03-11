الزوراء يحقق إنجازاً آسيوياً ويفشل بضم توماس دول.. صور

شفق نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، يوم الثلاثاء، أن ملعبه أصبح أول ملعب لنادٍ رياضي يحصل على الترخيص الآسيوي في العاصمة بغداد.

وذكر النادي عبر صفحته عبر مواقع التواصل، أن الملعب يعد أيضاً الأول من نوعه في العراق الذي يتم ترقيم مدرجاته بالكامل، مما يجعله مهيأً لاستضافة المنافسات القارية بشكل رسمي.

وأكدت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي أن عملية ترقيم المدرجات تمت بجهودها الذاتية، في إطار تطوير البنية التحتية للنادي وتعزيز جاهزيته للمسابقات الدولية.

من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة، محمد مثنى، في تصريح صحفي، أن إدارة الزوراء دخلت في مفاوضات مع المدرب الألماني توماس دول، المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند، لتولي قيادة الفريق خلفًا لعصام حمد.

وأوضح مثنى أن المدرب أبدى موافقة مبدئية واطلع على تفاصيل النادي، إلا أن مخاوف عائلته من الأوضاع في العراق حالت دون إتمام الصفقة.

يذكر أن الزوراء يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب فرق دوري النجوم لكرة القدم، بعد ختام الجولة 23، برصيد 46 نقطة.