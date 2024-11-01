الزوراء يحقق فوزاً صعباً على نوروز بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء فوزا صعباً على ضيفه فريق نوروز، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب المدينة يوم الجمعة عند الساعة 5:45 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الزوراء هدفه الوحيد في الوقت القاتل عند اللحظات الأخيرة قبل نهاية اللقاء بالدقيقة 90 عن طريق المحترف مامادو ننانغا.

ادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وامير داود مساعدا اولا، وكرار عبد الكريم مساعدا ثانٍ، وعلي أحمد شاكر حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم "VAR".