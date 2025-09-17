الزوراء يحقق الفوز على "غوا" الهندي في مستهل مشواره الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الزوراء العراقي على نظيره "غوا" الهندي، مساء اليوم الأربعاء، في أولى مواجهات الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وجرت المباراة على استاد فاتوردا بمدينة "غوا" عند الساعة الخامسة إلا ربعاً بتوقيت العاصمة بغداد، وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لفريق "غوا" الهندي، جاء الهدف في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب رزق بني هاني.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+5 حيث أضاف الزوراء هدفاً ثانياً عن طريق نزار الرشدان.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، فريق الزوراء ممثل العراق في المجموعة الرابعة، إلى جانب النصر السعودي، واستقلال الطاجيكستاني، و"غوا" الهندي.