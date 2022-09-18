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الزوراء يحقق الفوز على رديف أنطاليا سبورت التركي ودياً 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-18T16:52:51+0000
الزوراء يحقق الفوز على رديف أنطاليا سبورت التركي ودياً 

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء الرياضي من تحقيق الفوز على فريق رديف نادي أنطاليا سبورت وديا .

وانتهت المباراة الودية بين الزوراء ورديف أنطاليا سبورت، بفوز الأول بهدفين دون مقابل سجل الهدف الاول اللاعب لؤي العاني بينما جاء الهدف الثاني عن طريق علاء عباس.

وكان الفريق قد أنهى مرانه الأخير أمس السبت تحت إشراف المدرب ايوب اوديشو قبل مواجهة رديف أنطاليا سبورت عصر اليوم  في آخر مبارياته ضمن المعسكر التدريبي المقام في مدينة أنطاليا .

وكان الزوراء فاز ودياً على فريق سيرك التركي بثلاث أهداف لهدف ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً بانطاليا وسجل الأهداف الثلاث اسعد عبد الله وزين العابدين سالم وعلاء عباس.

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