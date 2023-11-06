الزوراء يحقق الفوز على النجمة في كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ خسر نادي النجمة اللبناني من ضيفه فريق نادي الزوراء 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف بين الزوراء والنجمة اللبناني، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه عن طريق كولينس اوباري في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 55 سجل حسن مهنا هدف التعديل للنجمة اللبناني، وسجل الزوراء هدفه الثاني على نادي النجمة اللبناني عند الدقيقة 75 من تسديدة قوية عن طريق نفس اللاعب الغاني كولينز أوباري.

وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده للنقطة السابعة متساويا مع الرفاع البحريني الذي سيواجه في التاسعة مساء اليوم العربي الكويتي برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد النجمة اللبناني عند نقطته الوحيدة.