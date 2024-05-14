الزوراء يحقق الفوز على الطلبة في ديربي العاصمة بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الزوراء على ضيفه الطلبة، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساء، وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق علي محسن.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد كاظم حكم وسط، وأثير داوود مساعد أول، وأكرم علي مساعد ثاني، وعلي أحمد شاكر حكم رابع، ومحمد سلمان حكم "فار".

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 56 محافظاً على مركزه الثالث، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34 بالمركز 11.