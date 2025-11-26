الزوراء يحقق الانتصار على غوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق الزوراء العراقي، اليوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق غوا الهندي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم .

وحرت المباراة على ملعب الزوراء بالعاصمة بغداد في تمام الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل سجله اللاعب كاظم رعد في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل غوا هدف التعديل بخطأ دفاعي عبر لاعب الزوراء ضرغام اسماعيل في الدقيقة 51، وعاد الزوراء ليسجل هدفه الثاني عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 65.

وشهد اللقاء طرد اللاعب الهندي أيوش تشيتري في الدقيقة 34 ليكمل غوا المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده للنقطة 9 بالمركز الثاني بينما تحمد رصيد غوا بدون نقاط بالمركز الرابع .

ويلاقي الزوراء في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل نظيره النصر السعودي على استاد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 قد وضعت فريق الزوراء في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية النصر السعودي وغوا الهندي والاستقلال الطاجيكي.