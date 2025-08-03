الزوراء يحصن فريقه الكروي بتعاقدات جديدة استعدادا للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

يبدأ نادي الزوراء الرياضي، يوم الأحد، أولى وحداته التدريبية على ملعب الشالجية عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، تحضيراً لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فقد بلغت القيمة السوقية للنوارس 6.8 ملايين يورو، ما يجعله الأغلى بين الأندية العراقية حالياً.

وكشفت إدارة النادي عن القائمة الرسمية التي ستخوض الموسم الكروي المقبل، بعد حسم ملف التجديد لعدد من نجوم الفريق، واستقطاب مجموعة من اللاعبين المحليين والمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وضمت قائمة المجددين كلاً من: جلال حسن، كاظم رعد، مراد محمد، حسن عبد الكريم، حيدر عبد الكريم، حسين فلاح، كرار نبيل، ميثم جبار، سجاد محمد فاضل، إضافة إلى المحترفين إبراهيم توميو، وكلارينس.

فيما تعاقدت إدارة الزوراء مع عدد من اللاعبين الجدد، أبرزهم: أكام هاشم قادماً من الشرطة، ضرغام إسماعيل، نزار الرشدان، مهدي الحميدان من الخالدية البحريني، أمير عبد الله من الغرافة، عمر نوري من الكرخ، رسول فاضل من آليات الشرطة، يوسف عزيز هداف الدوري الممتاز، محمد قاسم من النجف، حسين لاوندي من الطلبة، ورزق بن هاني من إربد الأردني)

وفي إطار سياستها الرامية لتطوير المواهب المحلية، وقعت الهيئة الإدارية للنادي عقوداً احترافية مع ستة لاعبين شباب من خريجي المدرسة الزورائية، لتمثيل الفريق الأول لخمسة مواسم مقبلة.

وشملت العقود كلاً من: يوسف علاء، سيف فراس، محمد باسم، علي محمد، مرتضى مازن، وذو الفقار عدنان.

وكان الزوراء أنهى الموسم الماضي من دوري نجوم العراق في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.