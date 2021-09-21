الزوراء يحصد أول ثلاث نقاط على حساب الصناعة بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت مساء يوم الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي مباراة جمعت فريق نادي الزوراء وضيفه نادي الصناعة، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز الزوراء بهدف دون رد للصناعة ليحصد اول نقاطه الثلاثة في مستهل مشواره بالدوري الكروي الممتاز.

واستفادة الزوراء من النقص العددي لفريق الصناعة بعد طرد لاعب الصناعة ماجد جواد بالدقيقة 36 بسبب تراكم البطاقات، ليسجل المحترف لهواري الطويل براسية على يمين حارس الصناعة علي مطشر ويعلن عن هدف الزوراء الوحيد بالدقيقة 43، لينتهي الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدف دون رد للصناعة.

وفي الدقيقة 64 اشهر حكم اللقاء زيد ثامر البطاقة الحمراء بوجه لاعب الزوراء حمزة صنهاجي لتعمده اللعب المتعمد الخطر ليكمل الزوراء اللقاء بعشرة لاعبين، ورغم محاولات الفريقان للتسجيل الا ان النتيجة بقت على حالها ويفوز الزوراء بهدف وحيد دون رد للصناعة .