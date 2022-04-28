الزوراء يحسم موقف "أوديشو" ويعزو تراجع النتائج الى "الاصابات وحرمان اللاعبين"

شفق نيوز/ أرجعت ادارة نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اسباب تراجع نتائج ومستوى الفريق في الادوار الاخيرة لمنافسات الدوري الممتاز إلى "الاصابات وحرمان اللاعبين".

وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن سبب النتائج غير المرضية للفريق هي كثرة الاصابات والحرمان الذي يتعرض له لاعبونا، موضحاً أن توالي الاصابات وتكرار الحرمان بشكل متعاقب اثر بشكل كبير على نتائج الفريق سيما وانه منذ عدة ادوار ليست بالقليلة يلعب بنقص عددي كبير.

وبين عبد الرزاق، ان الاصابات لحقت بابرز لاعبينا وستحرمهم تلك الاصابات من تمثيل الزوراء لنهاية الموسم مثل عباس قاسم والذي اصابته بالرباط الصليبي وزياد احمد كسر مضاعف باليد، ومازن فياض الذي تعرض لكسر بضلعه واصابات اخرى لمحمد رضا وحيدر احمد فضلاً عن قائمة الحرمان التي واجهناها بسبب تراكم البطاقات للاعبين احمد مكنزي وزاهر ميداني واخرون .

ولفت الى ان الشيء الذي يسعدنا هو عودة اللاعب نجم شوان بعد شفاءه من الاصابة، وربما سيلعب ربع ساعة او اكثر في المباراة المقبلة وبعدها يتدرج للعب مباريات كاملة .

وعن مصير مدرب الفريق ايوب اوديشو، ومايتداول ببعض وسائل الاعلام وتفكير الادارة باعفاءه، أكد رزاق أن ايوب باقٍ مع الزوراء، مكذباً تلك الاخبار التي تداولت بابعاده.

وأكد عبد الرزاق أن الادارة ستجتمع مع اوديشو قريباً جداً للاتفاق معه والتجديد معه لموسم اخر .

ويواجه فريق الزوراء ضيفه نفط البصرة يوم غدٍ الجمعة في اطار منافسات الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز .

ويحتل الزوراء المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد انتهاء الجولة من ممافسات الدوري الممتاز .