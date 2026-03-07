الزوراء يحسمها قاتلا وأربيل يواصل التقدم والشرطة يتعثر أمام دهوك

شفق نيوز- بغداد

اختتمت مساء السبت منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم بأربع مواجهات شهدت انتصارات مهمة لأندية أربيل ودهوك والزوراء والكهرباء، مع تغييرات مؤثرة على لائحة الترتيب.

وفي أبرز مباريات الليلة، فاز أربيل على مضيفه الكرمة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت عند الساعة 11:15 ليلاً على ملعب الرمادي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما تقدم الكرمة أولاً من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين بنجاح في الدقيقة 15، قبل أن يعادل أربيل النتيجة عبر شيرزود تيميروف في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل أربيل هدفه الثاني عن طريق كريستوفر جون في الدقيقة 51، لكن الكرمة عاد وأدرك التعادل مجدداً من ركلة جزاء ثانية نفذها أيمن حسين في الدقيقة 69، قبل أن يمنح علي شاخوان فريقه الفوز بهدف ثالث من تسديدة بعيدة جداً في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار، رفع أربيل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الكرمة عند 38 نقطة في المركز الخامس.

وفي مواجهة أخرى جرت بالتوقيت نفسه على ملعب دهوك، فاز أصحاب الأرض على ضيفهم الشرطة بنتيجة 2-1.

وأنهى دهوك الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله بيتر كوركيس في الدقيقة 11 من تسديدة قوية بعيدة المدى، قبل أن يعادل الشرطة النتيجة في الشوط الثاني عبر ليونيل أنيبا في الدقيقة 71.

ونجح دهوك في خطف هدف الفوز في الدقيقة 86 عن طريق يوسف الإمام بتسديدة بعيدة، فيما أكمل الشرطة المباراة منقوصاً بعد طرد لاعبه حسين علي في الدقيقة 90+8.

ورفع دهوك رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الشرطة عند 44 نقطة في المركز الثاني.

وفي السليمانية، حقق الزوراء فوزاً قاتلاً على مضيفه نوروز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب نوروز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما افتتح الزوراء التسجيل عبر أكام هاشم في الدقيقة 13، قبل أن يدرك نوروز التعادل عن طريق المحترف نيتو أكارا في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، منح برايان رياسكوس فريقه الزوراء هدف الفوز في الدقيقة 88، ليرفع رصيد فريقه إلى 34 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي نوروز عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي ديالى، عاد الكهرباء بفوز ثمين على مضيفه بنتيجة 2-0، في مباراة أقيمت بالتوقيت ذاته.

وسجل لوكاس سانتوس هدف التقدم للكهرباء في الدقيقة 19، قبل أن يضيف مصطفى صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 90+14.

وشهدت المباراة طرد لاعب ديالى عبد المجيد صبارة في الدقيقة 57 بعد تراكم البطاقات، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين، فيما احتسب الحكم 20 دقيقة وقتاً بدل ضائع بسبب كثرة التوقفات.

وبهذا الفوز، رفع الكهرباء رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ديالى عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.