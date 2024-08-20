الزوراء يحدد مطلع تشرين الأول موعداً لإجراء انتخاباته وفق القانون المعدل

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، عن تحديد موعد إقامة انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وفق القانون المعدل.

وقال عضو ادارة الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز إن "الانتخابات ستقام مطلع شهر تشرين الأول المقبل، وبإشراف رسمي وفق قانون الأندية الرياضية".

واضاف انه "سيتم تبليغ أعضاء الهيئة العامة كافة، والتي يصل عددها الى 272 عضواً"، مبينا ان "ابواب الترشيح ستكون مفتوحة للراغبين بالانتخابات المقبلة".

واشار الى ان "الادارة قررت إجراء الانتخابات وفق القانون المعدل من المادة (14/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988".

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد اصدر قراراً بعودة إدارة نادي الزوراء، التي يرأسها فلاح حسن يوم 13 من آب الجاري، وبطلان حلها.