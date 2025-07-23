الزوراء يحافظ على نجومه والنجف يظفر بلاعب منتخب إثيوبيا

شفق نيوز- بغداد

شهد نادي الزوراء الرياضي سلسلة من تجديد عقود لاعبيه لتعزيز صفوف فريقه الكروي استعداداً للموسم 2025-2026، فيما تمكن نادي النجف من التعاقد مع لاعب المنتخب العراقي علاء عباس، إلى جانب لاعب منتخب إثيوبيا جاتوش بانوم.

كما واصلت أندية عراقية أخرى تحركاتها في سوق الانتقالات لتعزيز صفوفها للموسم المقبل.

وجدد اللاعب حيدر عبدالكريم عقده مع نادي الزوراء بعد أن كان الاتفاق مهدداً بالفشل، وذلك عقب رفع إدارة النادي القيمة السوقية للعقد، لا سيما وأن اللاعب كان حراً واقترب من التوقيع مع نادي القوة الجوية.

كما جددت إدارة نادي النوارس عقد اللاعب حسين فلاح لموسمين متتاليين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2027، فيما وقع اللاعب سجاد محمد فاضل على تجديد عقده مع الزوراء لثلاثة مواسم إضافية حتى عام 2028.

وفي السياق ذاته، جدد اللاعب كاظم رعد عقده مع الزوراء لموسمين متتاليين في دوري نجوم العراق، بينما مدد اللاعب مراد محمد عقده مع الفريق لموسم كروي واحد فقط.

وفي إطار الانتقالات، تعاقدت إدارة نادي الغراف، الوافد الجديد لدوري نجوم العراق، مع المحترف النيجيري أوغستين أموتو، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

من جانبه، عاد اللاعب هيران أحمد ليوقع مجدداً مع ناديه السابق دهوك، بعد أن غاب عنه موسمًا كاملاً.

إلى ذلك، وقع لاعب المنتخب العراقي علاء عباس عقداً يمتد لموسم واحد مع نادي النجف، قادماً من نادي القوة الجوية، ليعزز هجوم الفريق النجفي، كما وقع نجم المنتخب الإثيوبي جاتوش بانوم، صاحب 35 مباراة دولية، على كشوفات نادي النجف، قادمًا من نادي نوروز، ليمنح الإضافة المطلوبة لخط وسط “الغزلان” في الموسم الجديد.

من جانب آخر، جددت إدارة نادي الكهرباء عقد لاعبها أحمد عايد، ليستمر في تمثيل الفريق الكروي لموسم إضافي